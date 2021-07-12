Омичи украли деньги через телефон, и закопали его в лесу

Пропажу телефона и денег со счета пострадавший заметил не сразу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Щербакульского района Омской области обратился в полицию и рассказал, что его обокрали. Накануне он ездил в соседнее село, а когда вернулся обнаружил, что пропали карта и телефон. Заблокировать карту сразу мужчина не смог, поэтому когда получил выписку из банка, узнал, что у него украли почти все сбережения, чуть больше 50 тысяч рублей.

Проверив движение средств, полицейские выяснили, что деньги перевели на счета двух жителей соседней деревни. Их задержали и выяснилось, что телефон и карта попали к ним случайно. Один из них подвозил пострадавшего до деревни, а когда тот ушел, обнаружил выпавшие из кармана телефон и карту. Он решил не возвращать находку хозяину, а воспользоваться случаем и немного заработать. Вместе с приятелем они подобрали графический ключ и через банковское приложение перевели все деньги, что были на карте себе. После этого, чтобы избавиться от улик, они закопали телефон в лесополосе. Теперь двум ранее судимым приятелям грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.