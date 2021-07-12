Омич сколотил банду и занимался вымогательствами и выбиванием долгов

Сейчас организатор банды находится под арестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске завершили расследование по дела о группировке, которую собрал омич Артур Айсин. По материалам следствия в 2018 году члены банды с травматическим оружием напали на мужчину, чтобы убить его пытались поджечь автомобиль, а также избили потерпевшего. В тоже же году по просьбе одного из предпринимателей члены банды отправились выбивать долги. Они похитили должника, забрали его автомобиль фирмы «Лексус», удерживали его в квартире и вымогали 900 тысяч. Под угрозами должник согласился написать дарственную на автомобиль, чтобы покрыть долги. Апогеем преступной деятельности банды стала подготовка убийства в 2020 году. Для этого члены банды купили огнестрельное оружие, подготовили 1,2 миллиона рублей, но сами пачкать руки не стали, нашли исполнителя и даже передали ему оружие, но довести дело до конца не успели. Их задержала полиция.

Сейчас организатор банды находится под арестом до окончания следствия, которое уже подходит к концу. Материалы дела направили в областной суд, как уточнили в пресс-службе Следственного комитета. Омичу предъявили обвинение по семи уголовным статьям.