13 июля в Центральном и Октябрьском округах Омска пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний: с 13.00 до 20.00 13.07.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-5.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Богдана Хмельницкого, 8-я, 9-я, 11-я Линии, Красных Зорь, Лермонтова.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.