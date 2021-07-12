Омича зарезали через два дня после возвращения из армии

Подозреваемого удалось быстро задержать. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области в селе Знаменское разбираются в обстоятельствах смерти молодого парня, недавно вернувшегося из армии. 20-летний омич два дня назад вернулся из армии, закончив срочную службу. В это время он успел поссориться с 22-летним местным жителем.

По версии следствия, конфликт произошел вечером в минувшую субботу, 11 июля, в местном клубе. Когда молодые люди вышли а улицу, чтобы выяснить отношения, ранее судимый сельчанин достал нож и ударил 20-летнего парня. От полученных травм он скончался. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, подозреваемого задержали, его хотят заключить под стражу до окончания расследования. Сейчас оно продолжается.