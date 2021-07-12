В Омске назначили нового главного архитектора

Наталья Старченкова будет отвечать, в том числе и за благоустройство общественных пространств в городе. Фото: мэрия Омска

В Омске новый главный архитектор и заместитель директора депархитектуры. Им стала Наталья Старченкова, долгое время работавшая в ИТП «Град», недавно занимавшемся разработкой нового генплана города.

Сообщается, что в 2003 году Наталья Старченкова окончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию по направлению «Архитектура» со степенью бакалавра. Чуть позже, в 2006 году, получила степень магистра по специализации «Теория градостроительства и районной планировки». В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации прошла повышение квалификации по профессиональной программе «Городские проекты». В настоящее время является участником третьего потока программы профессионального развития «Архитекторы РФ».

Последние 13 лет специалист работает в Омске, большую часть этого времени – в «Граде». Делится пресс-служба мэрии и другой любопытной информацией о своей новой сотруднице: в 2020-м она стала финалистом национальной премии «Поэт года».