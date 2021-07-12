Омич на «Волге» сбил школьника на велосипеде

Мальчик попал в больницу после аварии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ДТП с пострадавшим ребенком произошло сегодня утром в селе Колосовка. Сообщение об аварии поступило в полицию в 9:55. Осмотрев место происшествия следователи предварительно установили, что местный 58-летний житель ехал по улице Ленина на автомобиле «Волга» и не смог избежать столкновения с велосипедистом, который неожиданно выехал на дорогу.

В результате столкновения 10-летний мальчик попал в больницу. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.