В омской МЕГЕ появится огромное граффити

Масштабный рисунок займет всю стену торгового центра.

Омские художники уже не раз расписывали стены домов граффити разной тематики. Красочные рисунки появлялись в разных районах города, но за такой большой проект взялись впервые. Площадкой для его реализации стала стена торгового центра Мега на Левом берегу.

Идеей рисунка стало объединение реальных и виртуальных объектов.

Площадь нового граффити составит 2 250 квадратных метров. Художники из команды SPEKTR и Hot Singles In Your Area подготовили эскиз и сейчас наносят его на стену.

- Идея проекта заключается в представлении мира как единого поля коммуникаций. Фрагменты объективной и виртуальной реальности превратятся «новостную ленту» в интернете, которую зритель сможет «пролистать» от античности до наших дней, - рассказали о необычной идее рисунка художники.