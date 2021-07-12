Омский полицейский выдавал права без экзаменов и получил срок

Омича приговорили к 2 годам лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области второй раз рассмотрели дело бывшего инспектора Госавтоинспекции в Тюкалинском районе. По версии следствия в 2017-2018 годах мужчина пользовался служебным положением и выдавал настоящие права без экзаменов. Он успел за вознаграждение выдать права 16 людям. Это могло стать реальной угрозой для жизни и здоровья граждан на дорогах.

В первый раз суды вынес слишком мягкий приговор по мнению прокуратуры, поэтому прокурор подал апелляцию. Во второй раз суд принял решение наказать бывшего полицейского сроком на 2 года в колонии-поселении. Кроме того после освобождения еще 2 года омич не сможет занимать некоторые должности в государственных структурах.