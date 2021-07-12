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Общество12 июля 2021 7:30

В лобовом столкновении на трассе под Омском пострадал ребенок

В обстоятельствах разбирается полиция
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В аварии пострадала семья с ребенком. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

В аварии пострадала семья с ребенком. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне вечером под Омском вечером произошло серьезное столкновение двух легковушек. Около 20:40 на печально известной трассе Омск-Тюмень столкнулись два автомобиля «Опель Инсигния» и «Тойота Корола». Водитель Опеля по предварительным данным выехал на встречку.

В аварии по данным госавтоинспекции, пострадали трое человек: два взрослых, 36-летний водитель Тойоты и 35-летняя женщина, и ребенок 5 лет. Их госпитализировали. Водителю Опеля помощь медиков не понадобилась. По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.