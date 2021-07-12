Омская область стала лидером по миграционной убыли населения

Омчи активнее начали покидать регион.

В Омской области миграционная убыль населения снова выросла. В первом квартале 2021 года она увеличилась на 23% по сравнению с январем – апрелем 2020 года. По данным Росстата, в начале года из Омска уехали почти 16 тысяч человек, а приехали всего 13 016. Разница составила 2 943 человека.

Больше в этом году не уехало пока ни из одного региона. Второе место среди сибирских регионов заняла Саратовская область, оттуда уехали 2 693 человека, также в тройке по миграционной убыли оказался Дагестан , там население благодаря миграции уменьшилось на 2 405 человек.