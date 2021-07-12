В парке Культуры и отдыха в Омске сгорело кафе

Сегодня в популярном у омичей парке Культуры и отдыха произошло ЧП., на главной площади загорелось здание кафе. Все случилось днем, около 13:22. В обеденное время в кафе находилось довольно много посетителей. Неожиданно для них начался пожар.

Как сообщили в пресс-служба МЧС, в момент возгорания в здании находились 36 человек, пятеро из которых дети. Всем удалось сразу же эвакуировать я, никто из людей не пострадал. А вот зданию повезло гораздо меньше, оно сгорело практически полностью. Полностью потушить пожар удалось спустя полтора часа, о ликвидации сообщили в 14:53. Тушение занимались 20 пожарных и 4 единицы спец техники. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Точные причины произошедшего сейчас устанавливаются. Предположительно причиной пожара могло стать замыкание в поводке.