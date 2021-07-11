На Омск надвигаются дожди и грозы

В Омск идет циклон с дождями и грозами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Похоже, омичам снова не придется наслаждаться стабильностью температуры. Лето в этом году удивляет резкими перепадами, один из таких ждет уже на грядущей неделе.

Как сообщают синоптики, выходные пройдут без осадков, но уже в понедельник начнутся сильные дожди и грозы, которые продержатся в регионе всю неделю. Осадки обещают почти каждый день, местами с грозой и сильным порывистым ветром. Принесут они с собой и резкое похолодание. Со среды, 14 июля, температура будет держаться около +15 градусов днем и около +10 ночью. Немного поднимется к выходным, но жары не будет. Днем воздух прогреется примерно до +20 градусов.