Омичка поссорилась со знакомой и откусила ей мизинец

За состоянием пострадавшей наблюдают врачи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Омском в Нововаршавском районе немало удивились медики районной больницы, когда к ним привезли очередную пациентку. У 33-летней женщины они диагностировали ушибленную рану мизинца на правой руке и травматическую ампутацию его фаланги. Заподозрив неладное, медики позвонили в полицию.

После проверки выяснилось, что части пальца сельчанка лишилась в ход конфликта со своей 32-летней знакомой. Женщина в ходе ссоры просто откусила знакомой одну фалангу. Она полностью признала вину и даже раскаялась. Но, как сообщили в пресс-служб полиции, уголовное дело на суровую сельчанку все же завели, его расследование продолжается.