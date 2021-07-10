На День города в Омске запустят 15-минутный салют

Ко Дню города в Омске все же планируют устроить салют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Празднование Дня города в Омске пока переносить или переводить в онлайн формат пока не планируют. Оно должно состояться 7 августа. Тогдаже традиционно пройдет и флора. Уже утвердили оформление улиц, оно будет посвящено науке, как и 2021 год в целом.

Кульминацией праздника станет большой салют, который планирую запустить вечером после концерта приглашенной звезды. В этом году будут некоторые нововведения. Как следует из документов на сайте госзакупок, мэрия планирует провести салют в одном месте, на площади Победы сразу после концерта. Идти он должен 15 минут и состоять почти из 6 400 залпов. За организацию мэрия готова заплатить 798 тысяч рублей. Заявки от фирм-исполнителей принимают до 16 июня.

До этого в Омске уже отменяли несколько салютов, чтобы не создавать столпотворения. Как в этот раз сложится эпидемиологическая обстановка пока не ясно, но количество заражений ковидом пока только растет.