За сутки в Омске выявили 327 новых случаев ковида

Количество новых заражений продолжает бить все рекорды. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области продолжает расти количество заболевших ковидом. За последние сутки, по данным минздрава, в регионе новой инфекцией заразились 327 человек. В ковидные госпитали отправились 75 из них, остальные смогут получать лечение амбулаторно. Всего за время пандемии в Омской области выявили уже 53 747 случаев заболевания.

Выздоровели сегодня всего 64 человека. За все время пандемии зафиксировали 42 635 случаев удачного выздоровления.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить человеческие жизни, за последние сутки медики констатировали 4 летальных случая. За все время наблюдений болезнь унесли жизни 1 557 омичей.

На фоне возрастающего числа заболевших, многие омичи задумываются о вакцинации. Даже выстраиваются в длинные очереди в прививочные пункты. Конечно, есть и те, кто сомневается в необходимости вакцинирования. Сейчас в прививочной компании приняли участие 339 726 человек, полностью привиты уже 237 960 из них, а остальные 101 766 дожидаются второго компонента прививки.