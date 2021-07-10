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Общество10 июля 2021 10:24

В Омской области из окна выпал четырехлетний ребенок

Девочка оперлась на москитную сетку и упала
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области разбираются в обстоятельствах падения из окна маленькой девочки. Инцидент произошел накануне в Москаленском районе. По предварительным данным, родители 4-летней малышки оставили ее на недолго одну в комнате, отвлекшись на младшего ребенка. В это время девочка залезла на подоконники и выглянула в открытое окно. Москитная сетка не выдержала и девочка упала с высоты третьего этажа.

С места происшествия девочку забрали в больницу медики. Сейчас она проходит необходимое лечение. В полиции проводят проверку по факту произошедшего.