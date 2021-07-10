Омич избил и ограбил приятеля из-за видео в соцсетях

Из-за видео омич расстроился настолько, что явился за извинениями прямо на работу к обидчику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конфликте двух омичей разбираются омские полицейские. К ним обратился 23-летний продавец из ларька быстрого питания. Он заявил о краже денег из кассы. Когда полицейские начали разбираться, то оказалось, что в деле замешаны любовь, неосторожные слова и гнев.

Молодой человек в скором времени собирался жениться на сестре своего 30-летного приятеля. Подготовка к торжеству уже началась, когда жених записал видео, в котором рассказал, какие по его мнению есть минусы в раннем замужестве, и выложил его в Интернет. Ролик увидел брат невесты и оскорбился, подумав, что все это относится к его сестре. Выпив для храбрости он отправился требовать извинений. Мирного разговора не вышло.

Брат невесты заявился на работу к жениху со своим другом и сначала чуть не избил парня, требуя красиво извиниться пред девушкой: придумать речь и явиться с букетом цветов и конфетами. Жених, вроде, и не отказывался, но денег у него не оказалось. Тогда оскорбленный омич забрал 600 рублей из кассы и ушел. Получила ли девушка извинения, так и осталось загадкой.

А вот что точно известно, так это, что возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", и впечатлительному омичу может грозить серьезное наказание.