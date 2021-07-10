Омич врезался в пассажирский автобус и погиб

В причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в Омске произошла серьезная авария в районе Амура. Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, все произошло вчера, 9 июля поздним вечером в 22:00. Водитель автомобиля "Датсун" ехал по улице Донецкая и по неизвестным пока причинам вылетел на встречную полосу, где столкнулся сначала с автобусом ПАЗ. От удара его отбросило на проезжавшую мимо "Тойоту".

Во время аварии автобус выполнял рейс по маршруту №72 и перевозил 6 пассажиров, к счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали. В больницу попал 23-летний водитель тойоты, а виновник аварии, водитель "Датсуна", погиб на месте. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося.