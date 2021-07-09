В Советском округе пройдут гидравлические испытания

АО "Омск РТС" сообщает, что с 10.00 12.07.2021 до 20.00 13.07.2021 будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Южного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, Энтузиастов, 22 Апреля, 50 лет Профсоюзов, Мамина-Сибиряка.

Тепловые сети потребителей, не участвующие в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по

телефону 40-06-91.