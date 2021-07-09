Омскую кофейню в Москве оштрафовали на 100 тысяч рублей

Штраф выписали кофейне из-за посетителей без масок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько лет назад владелец популярной в Омске кофейни «Skuratov» потряс горожан известием о том, что открывает кофейню в столице. Тогда высказывали разные предположения по этому поводу, но кафе открылось и успешно просуществовало несколько лет, а сейчас даже превратилось в целую сеть. Продолжают они работать и во время пандемии.

Но проверяющие в одном из заведений нашли нарушения санитарных норм. Посетитиели находились в помещении кафе без масок, не соблюдалась социальная дистанция, а также не было информации для посетителей о необходимости использования СИЗов, сообщают в пресс-службе УФССП по Омской области. На основании проверки московский суд принял решение оштрафовать ООО «Скуратов кофе Москва» на 100 тысяч рублей.

-Поскольку по истечении срока, предоставленного по закону на оплату административного штрафа, общество с ограниченной ответственностью штраф не оплатило, судебный пристав-исполнитель в целях исполнения требований исполнительного документа установил наличие банковского счета, принадлежащего являющемуся должником юридическому лицу, и обратил взыскание на хранящиеся на счете денежные средства, - отметили в ведомстве. Помимо основного штрафа, владельцам пришлось заплатить еще и исполнительны сбор, 10 тысяч рублей.