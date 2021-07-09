В некоторых поликлиниках периодически нет вакцин, в другие не дозвониться: Власти решают, как уговорить омичей прививаться

Прививочная кампания, которая призвана остановить пандемию, пока в регионе идет со сбоями. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В областном правительстве провели совещание с главрачами большинства омских медучреждений. Власти признают ситуация с распространением коронавируса близка к критической.

Ежедневно бьются антирекорду по новому числу зараженных. По данным областного минздрава на пятницу, 9 июля, только за сутки прибавилось 323 пациентов с положительными результатами тестов на ковид.

- Рост заболеваемости COVID-19 отмечается на протяжении восьми недель. В последние три недели скорость распространения вируса резко увеличилась. 311 новых случаев за последние сутки, - сообщает пресс-служба областного правительства. - Наиболее высокие показатели заболеваемости наблюдаются в старшей возрастной группе - 65+. Сохраняется опасность завоза опасной инфекции из других регионов и из-за рубежа посредством международных авиарейсов. Эпидемиологическая ситуация характеризуется на сегодняшний день как крайне неблагополучная.

Глава областного минздрава Александр Мураховский сообщил, что пациентов с коронавирусом сейчас лечат в 32-х медучреждениях. Заболеваемость помолодела: коронавирус все чаще диагностируется и у пациентов 35-45 лет. Причем симптоматика также претерпела изменения: нет потери вкуса и запаха. Сейчас у заболевших, как правило, проявляются симптомы ОРВИ.

Также обсудили ситуацию с обязательной вакцинацией, введенной в Омской области решением главного санврача региона Александра Криги. Выяснилось, что в некоторых поликлиниках вакцины периодически нет в наличии, в другие - просто невозможно дозвониться. Бурков потребовал от руководства медучреждений упорядочить и отладить работу регистратур и колл-центров. Кроме того, не дожидаться полного истощения запасов вакцины в прививочном кабинете, обращаться в минздрав за незамедлительным пополнением пока они еще не исчерпаны.