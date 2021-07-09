Работник дома памяти воровал оградки с могил на омском кладбище

Омичи заметили пропажу оградок вокруг могил, когда приехали с уборкой. Фото: Владимир ФРОЛОВ

С неожиданной, но довольно распространенной проблемой столкнулись два омских пенсионера. Один из них приехал на могилы родственников на Северо-восточном кладбище, чтобы убраться, но заметил, что не хватает нескольких оградок, тоже самое произошло и с соседним участком, который принадлежит семье его родственников, тоже уже пенсионеров. Не теряя времени омич позвонил родственнику, описал ситуацию, и они вместе обратились в полицию. Общий ущерб составил 155 тысяч рублей.

Полицейским удалось выяснить, что к кражам причастен 35-летний работник дома памяти, который находится недалеко от кладбища.

- Да, я украл оградку, а потом на металлолом сдал, - рассказал омич на допросе. – вывозил на рабочей машине, прямо у пункта приема меня и задержали. В первый раз сдал на 2 тысячи рублей, а второй на 1 тысячу.

Оказалось, что до этого омич уже был судим за кражи. Он специализировался на автомобильных аккумуляторах, а теперь решил перейти на могильные оградки.