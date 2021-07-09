Очередной антирекорд: За сутки в Омске выявили 323 случаев заражения ковидом

Каждый день количество новых случаев ковида растет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омск продолжает бить антирекорды по числу зараженных коронавирусом. По последним данным минздрава, за прошедшие сутки в регионе выявили 323 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии в Омской области выявили 53 420 зараженных.

Вылечиться удалось 42 571 из них. За последние сутки медики выписали только 66 человек. Это почти в пять раз меньше, чем заболевает.

К сожалению, ковид продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня скончались 5 человек, а всего за время наблюдений умерли уже 1 553 омича.

В прививочной компании пока поучаствовали 331 392 человека. В последнее время вакцинация начинает идти чуть активнее. Второй компонент уже получили 235 365 человек.