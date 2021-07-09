Два омича украли телефон и потратили с него 24 тысячи

Два молодых человека потратили с чужой карты 24 тысячи рублей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратилась омская пенсионерка с заявлением о краже. Она рассказала, что гуляла с внуком по улице Ленина и случайно оставила на лавочке телефон. Женщина быстро обнаружила пропажу и вернулась за гаджетом, но его на лавочке уже не было. Уже гораздо позже омичка обнаружила, что помимо телефона у нее украли еще и деньги. С карты пропала крупная сумма.

Полицейским удалось выяснить, что телефон попал в руки к двум молодым парням. Они сначала попробовали купить в ларьке блок сигарет с помощью бесконтактной оплаты. После удачной попытки, омичи вошли во вкус и на развлечения потратили 24 тысячи рублей. Общий ущерб составил 36 тысяч рублей, учитывая стоимость телефона.

Сейчас подозреваемых разыскивает полиция. Удалось найти видео с камер видеонаблюдения, на котором хорошо видны два воришки. В полиции обращаются к омичам и просят сообщить, если вы узнали подозреваемых или знаете, где они могут находиться.