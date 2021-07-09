Минприроды заподозрило в недавних выбросах фенола и сероводорода в Омске крупное промышленное предприятие

Пока определили только примерное местоположение предприятия, ответственного за выбросы. Оно очевидно – северная промзона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске уже больше недели фиксируются ежедневные выбросы фенола и сероводорода. Особенно сложная ситуация в Нефтяниках и на Левом берегу. Местные жители массово жалуются: химическая вонь настолько интенсивная, что по ночам они даже не могут открыть окна.

В областном минприроды в очередной раз констатировали: 8 июля на автоматизированном стационарном посту по улице 4-й Поселковой в Советском округе зафиксированы превышения ПДК сероводорода в 1,48 раза и фенола в 1,5 раза. Скоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха способствовали метеоусловия – отсутствие ветра.

Также уточняется, что ни одно из предприятий, подконтрольных региональному ведомству, не было источником загрязнения воздуха.

– Информация о превышении ПДК направлена для принятия мер реагирования в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Омской области, – сообщает пресс-служба областного минприроды. – В настоящее время Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора проводится внеплановая выездная проверка АО «Омский каучук» на предмет соблюдения установленных нормативов выбросов фенола и сероводорода.