Омичи выгуливают на пляже удава

Необычного питомца заметили на пляже в Советском округе. Фото: Сергей Захаров

Никого не удивишь содержанием дома собаки или кошки, пусть даже и очень редкой породы. Мы уже так привыкли к этим животным, что воспринимаем их как что-то совершенно обычное. А вот рептилии – редкие питомцы в квартирах. В наших сибирских широтах так тем более. Поэтому неподдельный интерес у омичей вызвал желтый питон, которого хозяин вынес проветриться на Советский пляж.

Посмотреть на змею захотели некоторые омичи, прогуливающиеся по пляжу, а удав с интересом посмотрел на них. Фото: ВКонтакте

Змее на прогретом солнцем песке, видимо, понравилось. Он быстро выполз из сумки и даже проявил интерес к наблюдающим за ним прохожим. Очевидцы поделились фотографиями холоднокровного красавцы в соцсетях. Удав, судя по фото, не крупный, но все равно очень обаятельный. В комментариях омичи отмечают, что удав с хозяином постоянные гости пляжа.