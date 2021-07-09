«Истошно кричали взаперти»: Омичи спасли замурованных в стене котят

Малышам оказалось всего несколько дней от роду. Фото: ВКонтакте

Не смогла пройти мимо чужого горя неравнодушная омичка. В одном из гаражных кооперативов города женщина случайно услышала странные звуки. Прислушавшись, она поняла, что доносятся они из замурованной ниши между двумя капитальными гаражами. Там истошно пищали совсем маленькие котята, они даже не научились мяукать, а уже оказались на волоске от смерти. Кто-то из хозяев гаражей не заметил котят и заделал нишу между гаражами толстыми листами железа. Омичка попросила помощи в соцсетях.

- Котята истошно плачут между гаражей. Экстренно нужна помощь вызволить крошек. Они умрут от голода и жажды, - написала омичка. К счастью, достать котят удалось довольно быстро.

Они оказались совсем крохотными, всего несколько дней отроду. Найти поблизости маму-кошку не удалось. Женщина забрала котят с собой и сейчас ищет для малышей кормящую кошку.