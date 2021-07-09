«Росводоканал Омск»: оплачивайте услуги до 10 числа

Для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения частным лицам доступны такие онлайн- сервисы, как сайт «Сбербанк» и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», интернет-банк «ОТПдирект», сайт «Все платежи», ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

«На 1 июля сумма недополученных платежей от населения составила 524,5 млн рублей. Только за первое полугодие текущего года задолженность горожан увеличилась на 21,4 млн рублей, что, конечно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда, в условиях самоизоляции, рост составил 44,3 млн рублей, но все равно значительно. Тем не менее, среди наших потребителей много тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не копит долги и в полной мере выполняет свои обязательства за по оплате за оказанные услуги», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Напомним, что граждане, также могут оплатить квитанции за коммунальные услуги лично в кассах предприятия, отделениях «Почты России», в «СберБанке», и у других платежных агентов.

Полученные от потребителей средства предприятие направляет на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Из масштабных ремонтных работ в настоящее время ведется санация водовода, обновление участка канализационного коллектора по улице 7 Северная, строительство песколовок на очистных сооружениях канализации.

Для справки:

Офис «Центральный»

Адрес: ул. Маяковского, д. 2.

Прием платежей:

Касса:

Пн. - пт.: 8.00-18.00

Сб.: 8.00-12.00

Вс.: выходной

Офис «Левобережный» (Прием платежей каждую 2 и 3 неделю месяца)

Адрес: ул. Конева, д. 14. Остановка: «11-й микрорайон»

Прием платежей:

Касса:

Пн. - пт.: 9.00-18.00

Сб.-вс.: выходной.

Офис «Малунцева, д. 30»

Адрес: ул. Малунцева, д. 30

Прием платежей:

Оплата банковскими картами

Касса:

Пн.- ср.: 8.00-18.00

Чт.: неприемный день

Пт.: 8.00 - 17.00, без обеда

Сб., вс.: выходной.