Омич насмерть сбил пожилого велосипедиста

Фото с места аварии сделали случайные свидетели. Фото: ВКонтакте

Накануне вечером в Омске произошло ДТП со смертельным исходом. Все случилось на улице 24 Северная. Там почти всегда напряженное автомобильное движение. Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла вечером, в 19:25 недалеко от остановки 7-я Амурская, водитель «Хонды» не заметил едущего в попутном направлении велосипедиста и сбил его.

60-летний омич скончался на месте, водитель автомобиля не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, после которой выяснят все обстоятельства и причины произошедшего.