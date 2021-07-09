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Общество9 июля 2021 7:39

На видео попало, как на трассе под Омском сгорела иномарка

Водителю удалось выбраться до начала пожара
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Из-за огня и черного дыма не сразу удается разглядеть сам автомобиль. Фото: скриншот с видео.

Из-за огня и черного дыма не сразу удается разглядеть сам автомобиль. Фото: скриншот с видео.

На трассе недалеко от Омска в направлении «Русской поляны» накануне произошло серьезное ДТП. Водитель иномарки фирмы «Ниссан» по предварительным данным Госавтоинспекции не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась и загорелась. К счастью, водитель успел выбраться из машины раньше, чем огонь охватил ее целиком. С серьезными ушибами его забрали на скорой в больницу.

Очевидцы, которые проезжали мимо, сняли момент пожара. Судя по всему, автомобиль выгорел целиком. Восстановить его уже не удастся.

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На трассе под Омском сгорела легковушка
На трассе под Омском сгорела легковушка