На видео попало, как на трассе под Омском сгорела иномарка

Из-за огня и черного дыма не сразу удается разглядеть сам автомобиль. Фото: скриншот с видео.

На трассе недалеко от Омска в направлении «Русской поляны» накануне произошло серьезное ДТП. Водитель иномарки фирмы «Ниссан» по предварительным данным Госавтоинспекции не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась и загорелась. К счастью, водитель успел выбраться из машины раньше, чем огонь охватил ее целиком. С серьезными ушибами его забрали на скорой в больницу.

Очевидцы, которые проезжали мимо, сняли момент пожара. Судя по всему, автомобиль выгорел целиком. Восстановить его уже не удастся.