В Омске 12-14 июля проведут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний: с 10.00 12.07.2021 до 20.00 14.07.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

ГВС потребителей сохраняется по «Обратному» трубопроводу по открытой схеме.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 6-я Линия, 3-я Транспортная, Ермака, Ипподромная.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.