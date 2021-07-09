«Умный офис» от «Ростелекома»: управляй на расстоянии

«Ростелеком» в Сибири предлагает переехать в «Умный офис». Новый облачный сервис позволит корпоративным клиентам дистанционно управлять служебными помещениями. Услуга подойдет для компаний, заинтересованных в безопасности, контроле и автоматизации процессов энергопотребления.

«Умный офис» — это система беспроводных датчиков и устройств, которая устанавливается в помещении и работает по заданному сценарию. Техническое решение включает в себя датчики задымления, протечки, движения, открытия дверей или окна, а также умные лампочки и розетки. Все комплекты подключаются к контроллеру, который управляет приборами по заданным настройкам и передает данные в личный кабинет заказчика.

С новым сервисом клиент может отслеживать работу электроприборов, настраивать режим освещения, мониторить график температуры и влажности, контролировать безопасность в кабинетах, торговых залах или на складах. Например, датчик дыма в случае пожара оповестит о ЧП звуковым сигналом, отправит сообщение по почте и СМС-уведомление на телефон.

«Наш “Умный офис” позволяет сделать еще один шаг к полной автоматизации процессов управления в отдельно взятом помещении. Зачем думать о том, как работают лампочки или кондиционер, если за тебя это сделают умные устройства? Например, в продовольственном магазине датчики зафиксируют нужную температуру и влажность, умная лампочка отрегулирует освещенность, а умная розетка проконтролирует электропитание приборов отопления и кондиционирования. И все это произойдет удаленно, по сценарию, подходящему для конкретного помещения в конкретное время», — пояснил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

При оформлении «Умного офиса» можно выбрать тариф в зависимости от количества датчиков и устройств, которые будут установлены. Например, услуга «Умный офис 10» — это один контроллер и до 10 устройств, а «Умный офис 30» — это до трех контроллеров и до 30 устройств. Для подключения к облачной платформе «Ростелекома» потребуется интернет от любого провайдера со скоростью не менее 512 Кбит/с и свободный Ethernet (LAN) порт на сетевом оборудовании.

Узнать подробную информацию об этой и других услугах для корпоративных клиентов можно на сайте и по телефону 8 800 200 30 00.