В Омске капитально отремонтирую четыре старейших фонтана

Четыре фонтана сейчас находятся в аварийном состоянии. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Омичи заметили, что в этом году несколько городских фонтанов просто не работают. Все они находятся в центре города и омичи привыкли отдыхать вблизи них летом, но сейчас это не возможно. Не работают на постоянной основе четыре фонтана: в сквере 30-летия ВЛКСМ, Дзержинского, Первомайском и на Театральной площади.

Они долгое время находились на балансе Водоканала, но в этом году были переданы городу. Мэрия провела обследование фонтанов, и комиссия пришла к выводу о том, что все находятся в аварийном состоянии. Поэтому их включение каждый день невозможно.

- В праздничные дни эти фонтаны запускались совместными усилиями «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и АО «ОмскВодоканал». Но так как фонтаны являются аварийными, их ежедневная эксплуатация является небезопасной для граждан. Чтобы запустить фонтаны на регулярной основе, необходимо провести их капитальный ремонт, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

Сейчас начинается подготовка к разработке проектной документации и капитальному ремонту фонтанов. В этом году в полную силу они уже точно не заработают, но, возможно, их отремонтируют к лету 2022 года.