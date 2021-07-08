«Поддерживаю патриотические настроения казачьего общества»: депутат Государственной Думы Алексей Журавлев прибыл в Омск

Знакомство с местными жителями депутат начал с посещения Омского отдельского казачьего общества, которому уже 439 лет. «Приятно, что именно наше общество вы, депутат Госдумы, посетили в Омске. Казаки всегда были на страже интересов Отечества, так остается и до сих пор. Мы всегда поддержим патриотические инициативы, направленные на улучшение жизни народа», – сказал атаман Владимир Щербань.

Казачье общество обозначило проблемы в регионе, связанные с патриотическим воспитанием, просвещением молодежи, которым необходимо заниматься как можно больше. Эту работу они проводят и сами. Для чего участвуют в конкурсах, чтобы получить гранты: с 2016 года подготовлено 15 патриотических проектов, 9 из которых – выиграли. Но, как оказалось, подобные конкурсы предполагают «самофинансирование». Для общества это – проблема. Более того, офицеры из числа казаков уже два года не получают жалование и живут за счёт своих пенсий, хотя регулярно привлекаются властями для обеспечения безопасности.

«Нет никакой финансовой поддержки, зачастую казаки работают на энтузиазме. Так, ежедневно в Омской области на дежурство заступают 160 человек. Нам обещали много чего (например, машины для удобства передвижения), но ничего этого нет, даже помещения под штаб», – сказали казаки на встрече.

Алексей Журавлев отметил, что при необходимости перечисленные вопросы будут проработаны совместно с юристами, а раннее патриотическое воспитание, за которое ратует казачье общество, действительно, необходимо.

«Воспитание национального самосознания всегда было важно, но сейчас – особенно. Наши дети имеют возможность черпать информацию из разных источников, и в силу возраста они не всегда могут верно ее оценивать. Патриотическая прививка научит правильным ценностям, любви к Отечеству, взрастит гордость за принадлежность к великому народу с героическим прошлым. Считаю, что нашей стране необходим единый учебник по истории, где не будут перевираться исторические факты. Я полностью поддерживаю патриотические настроения казачьего общества, желаю ему развития и успехов», – сказал Алексей Журавлев.

Одним из примеров успешной реализации проекта по формированию у юных омичей высокого патриотического сознания является деятельность «Казачьей кадетской школы-интерната среднего общего образования им. Маршала Советского Союза Д.Т. Язова». Знакомство с ней депутат начал с обзорной экскурсии по образовательному учреждению. Он побывал в актовом и спортивном зале, школьном музее казачьего быта. Также Алексей Журавлев посетил Успенский кафедральный собор (восстановлен в начале XXI века на средства, собранные горожанами) и местный арт-объект: стену, где нарисованы журавли. Жители города рассказали, что эти птицы изображены по двум причинам. Во-первых, чтобы показать богатую природу области (птицы занесены в Красную книгу), а во-вторых, журавлей в нашей стране наделяют особым сакральным смыслом: это символ скорби о павших на войне героях.