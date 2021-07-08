ОмГУ им. Ф.М. Достоевского значительно улучшил свои позиции в Национальном рейтинге университетов

Группа «Интерфакс» представила XII ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2021 год. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского значительно улучшил свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом: сейчас он занимает 126 строчку рейтинга (в 2020 г. – 143 – 147).

В топ-150 вузов России вошли омских вуза: ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ОмГТУ и ОмГАУ им. П.А. Столыпина. Всего рейтинг включает 341 университет страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 21 университет, участвовавшие в Проекте 5-100. Кроме того, оценена деятельность 11 негосударственных университетов.

«Экспертная оценка ключевых направлений деятельности университетов отражает не только современное положение вуза, но и определяет перспективы для его дальнейшего развития. В этом году многие федеральные и региональные университеты повысили свою конкурентоспособность в том числе за счет ускоренной цифровизации образовательных процессов и укрепления компетенций, связанных с новыми технологиями и инновационными решениями,» - отметил исполнительный директор агентства «Интерфакс» Алексей Горшков.

Деятельность университетов оценивается по шести параметрам: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; международное и межрегиональное сотрудничество; бренд; инновации и технологическое предпринимательство.

У ОмГУ им. Ф.М. Достоевского лучший показатель среди омских вузов по параметру «Бренд» - он входит в ТОП-100 университетов и делит с еще шестью вузами 82 – 88 позицию.

Полная версия результатов Национального рейтинга университетов 2021 доступна по ссылке.

Проект Национальный рейтинг университетов (НРУ) реализуется Группой «Интерфакс» с 2010 года. Его главная цель - развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов.

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