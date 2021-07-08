В Омске снова разбилось стекло нового троллейбуса «Адмирал»

У "Адмирала" разбилось заднее стекло. Фото: ВКонтакте

Омичи снова заметили новый троллейбус «Адмирал» с разбитым стеклом. На улице 23-я Рабочая машина остановилась, что бы дождаться техников. Разбилось большое стекло в задней части троллейбуса. Стекло не просто треснуло, а буквально высыпалось на дорогу.

В комментариях к публикации в соцсетях омичи выразили негодование. Это уже не первый раз, когда в новом транспорте разбиваются стекла. В основном виной тому становились люди. В этот раз комментаторы тоже предположили, что виной всему какой-то хулиган. Но в департаменте транспорта сообщили, что все произошло случайно. Стекло рассыпалось из-за оборвавшегося провода, который и ударил по нему. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Трамвай, судя по всему, выполнял рейс по маршруту №15, но теперь его придется отправить на ремонт.