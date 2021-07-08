Омичи почти две недели дышат сероводородом

В Омске продолжается серия ночных выбросов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замкнутый круг омских выбросов все никак не разрываемся. Омичи жалуются на неприятные запахи, минприроды фиксирует выбросы и передает данные в Роспотребнадзор, а потом все повторяется.

Прошлой ночью, 7 июля на автоматическом посту на улице 4-я Поселковая снова, как и несколько дней подряд до этого зафиксировали выбросы. Приборы показали превышения содержания сероводорода (1,45 ПДК). Также утром 8 июля передвижная эколаборатория выехала на замеры в Советский округ.

Омичи в соцсетях заметили, что снова чувствовали неприятные запахи. Кто-то предполагает, что это происходит из-за горящей свалки, кто-то винит омские предприятия, но пока ничего не меняется.