Ко дню города Омск украсят в тематике науки

Ко дню города украсят баннерами и плакатами. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Несмотря на пандемию и ограничения, приближается день города. В этом году Омску исполнится 305 лет. В мэрии уже определились. Какими будут украшения и представили концепцию омичам. В этом году решили оформить логотип в тематике года науки, также как и ежегодную флору. Символизировать науку в украшениях будут элементы электронной микросхемы и двоичный код.

Украшения появятся на улицах улицы Гагарина, Ленина, Транссибирская, 60 лет Победы, Конева, Масленникова, Конева и Маршала Жукова, Карла Маркса. Отдельное внимание уделят мостам Комсомольскому, Ленинградскому и имени 60-летия Победы, а также Соборной площади.

Как уточняют в мэрии, без украшений не останутся и омские скверы: сквер имени Дзержинского, площадь Победы, а также Омская крепость.