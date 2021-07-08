Омичка выдумала двух детей, чтобы получить пособия

Теперь омичке грозит 6 лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Закончилось расследование ловкой и рискованной мошеннической схемы, на которую решилась 48-летняя жительница Кормиловского района. В 2014 году женщина пришла в ЗАГС, чтобы зарегистрировать двух детей. Она объяснила, что рожала дома, а в качестве свидетеля привела еще одну женщину. Этого достаточно для регистрации факта рождения, поэтому омичка без проблем получила документы на двух детей Машу и Костю. Следом женщина обратилась в пенсионный фонд и получила пособия по различим региональным и федеральным пособиям на 570 тысяч рублей.

Позже сельчанка купила дом в родном Кормиловском районе, за который рассчиталась средствами маткапитала около 450 тысяч рублей. Вот только никаких детей в реальности не существовало. Как выясни полицейские, женщина подкупила свидетельницу, которая подтвердила все в ЗАГСе, а потом незаконно получала выплаты. Теперь омичке грозит до 6 лет лишения свободы по статье за мошенничество при получении выплат. Дело направлено в Кормиловский районный суд для рассмотрения по существу.