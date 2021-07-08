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Общество8 июля 2021 10:22

Жители Омской области нашли труп расстрелянного медвежонка

Браконьеры даже не убрали его с проезжей части
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Труп медвежонка нашли в Любинском округе. Фото: instagram.com/chpomsk

Труп медвежонка нашли в Любинском округе. Фото: instagram.com/chpomsk

Инцидент случился в Любинском районе. Проезжавшие мимо люди увидели труп расстрелянного медвежонка. При этом убившие животное браконьеры даже не потрудились убрать его с дороги.

Фото с места выложили в паблике «ЧП Омск». Большинство комментаторов возмущены таким недостойным человека поступком, как убийство детеныша. Одна из подписчиц узнала его и рассказала, что этот «малыш» вместе с другими братьями и мамой периодически наведывался к ним на ферму.

Сотрудники их подкармливали и оказали самую настоящую медвежью услугу. Дикие животные стали слишком доверчивыми и перестали бояться человека, что и стоило им жизни.

Другие комментаторы считают, что медведи представляют реальную угрозу, и их в Омской области стало слишком много. Напомним, об этом же накануне писало и областное минприроды.