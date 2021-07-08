Омичка ограбила косметический магазин в центре города

Женщина все спланировала заранее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась хозяйка магазина косметики на улице Карла Маркса. Женщина рассказала, то из зала пропала косметика общей стоимостью 23 тысячи рублей. Украсть ее могла одна из посетительниц.

Оказалось, воровка попала на камеры видеонаблюдения. Женщина пришла в магазин и долго разговаривала с продавцом, якобы выбирая подходящий товар. Консультанту пришлось отвлечься на пришедшую клиентку. В это время омичка спрятала в сумку несколько дорогих кремов, гелей для душа и масок для лица и ушла.

Полицейским удалось установить, что воровкой оказалась 50-летняя жительница Ленинского округа. На допросе она рассказала, что давно планировала кражу из магазина. Косметику она перепродала на рынке всего за 3 500 рублей, а деньги потратила на собственные нужды. Теперь ей грозит наказание по статье за кражу.