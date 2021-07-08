«Без адвоката ничего подписывать не буду»: В Омске задержали водителя, ехавшего по тротуару

Житель пригорода, видимо, решил, что по центру Омска можно ездить, как по проселочной дороге. Фото: «Аварийный Омск»

В паблике «Аварийный Омск» появилась запись, сделанная неравнодушным прохожим. На ней видно, как по пешеходной дорожке в районе городка Нефтяников, чуть ли не сбивая людей, едет машина. Заметив, что его снимают, водитель остановился и вступил в перепалку с автором ролика.

– Вы по тротуару едете.

– Где тротуар? – беззаботно улыбаясь ответил нарушитель и двинулся дальше.

На записи хорошо видны номера машины, поэтому водителя полицейские смогли найти быстро. Как выяснилось, по центру Омска решил покататься житель пригорода. В отделении, куда его пригласили для объяснений, нарушитель уже не выглядел таким жизнерадостным.

– Без адвоката я ничего подписывать не буду! Я не доверяю просто. Это мое право! – волновался задержанный.

В качестве группы поддержки лихач привел с собой девушку. Вскоре та сообщила, что приятелю плохо, ему надо выйти. Прогулявшись по коридору и посоветовавшись с кем-то по телефону, нарушитель согласился подписать протокол.

– В отношении мужчины 1985 года рождения, жителя Омского района, управлявшего автомобилем «Рено», возбуждено административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам или тротуарам в нарушение ПДД». Водителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД.