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Общество8 июля 2021 9:31

«Без адвоката ничего подписывать не буду»: В Омске задержали водителя, ехавшего по тротуару

Нарушителя снял на видео неравнодушный прохожий
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Житель пригорода, видимо, решил, что по центру Омска можно ездить, как по проселочной дороге. Фото: «Аварийный Омск»

Житель пригорода, видимо, решил, что по центру Омска можно ездить, как по проселочной дороге. Фото: «Аварийный Омск»

В паблике «Аварийный Омск» появилась запись, сделанная неравнодушным прохожим. На ней видно, как по пешеходной дорожке в районе городка Нефтяников, чуть ли не сбивая людей, едет машина. Заметив, что его снимают, водитель остановился и вступил в перепалку с автором ролика.

– Вы по тротуару едете.

– Где тротуар? – беззаботно улыбаясь ответил нарушитель и двинулся дальше.

Водитель едет по тротуару в Омске
Видео Павел Бакулин («Аварийный Омск»)

На записи хорошо видны номера машины, поэтому водителя полицейские смогли найти быстро. Как выяснилось, по центру Омска решил покататься житель пригорода. В отделении, куда его пригласили для объяснений, нарушитель уже не выглядел таким жизнерадостным.

– Без адвоката я ничего подписывать не буду! Я не доверяю просто. Это мое право! – волновался задержанный.

В качестве группы поддержки лихач привел с собой девушку. Вскоре та сообщила, что приятелю плохо, ему надо выйти. Прогулявшись по коридору и посоветовавшись с кем-то по телефону, нарушитель согласился подписать протокол.

Нарушителя задержали
Видео: УМВД России по Омской области

– В отношении мужчины 1985 года рождения, жителя Омского района, управлявшего автомобилем «Рено», возбуждено административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам или тротуарам в нарушение ПДД». Водителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД.