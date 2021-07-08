Жителям Центрального и Октябрьского округов в Омске дали воду раньше срока

Вода у омичей появилась гораздо раньше, чем планировалось. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Накануне омичей предупреждали о крупном отключении воды в двух округах города. Водоканал опубликовал большой список адресов, где людям без воды пришлось бы обходиться ровно сутки с 18:00 7 июля до 18:00 8 июля. Но уже сегодня утром вода в кранах омичей появилась.

Как сообщили в пресс-службе компании, работы на насосной станции удалось закончить гораздо быстрее, чем планировалось.

- Мы планировали провести работы за 24 часа. Благодаря хорошо организованной подготовке работы завершили досрочно. В 5 часов 5 минут утра запустили водопроводную насосную станцию «Октябрьская», в 8 часов 40 минут – насосную станцию «Степная», - отметил рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Сейчас вода уже должна была появиться во всех домах омичей.