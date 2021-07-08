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Общество8 июля 2021 7:52

В следующем году в Омске будут ходить три речных трамвайчика

Минстрой утвердил маршрутную сеть на следующий год
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пассажирские теплоходы сейчас возят омичей по двум направлениям.

Пассажирские теплоходы сейчас возят омичей по двум направлениям.

Фото: ВКонтакте

В этом году в Омске после почти 10-летного перерыва начал работу водный транспорт. Омичи могут по Иртышу добраться до Большеречья или Зеленого берега. За возвращение этого транспорта проголосовали сами горожане и спрос действительно есть.

В минстрое утвердили маршрутную сеть на будущий 2022 год, где есть целых три речных маршрута: Большая Тебендя (Паново) — Кайсы, Центр — Зеленый берег и Омск — Большеречье.

Также будут ходить 12 электричек по разным направлениям:

- Исилькуль,

- Москаленки,

- Называевск,

- Любино,

- Калачинск,

- Омск — Колония,

- Омск — Иртышское,

- Московка — Лузино,

- Московка — Входная,

- Омск — Входная,

- Называевская — о.п.2506 км,

- Исилькуль — п.п. 2742 км.