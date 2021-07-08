В следующем году в Омске будут ходить три речных трамвайчика

Пассажирские теплоходы сейчас возят омичей по двум направлениям.
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В этом году в Омске после почти 10-летного перерыва начал работу водный транспорт. Омичи могут по Иртышу добраться до Большеречья или Зеленого берега. За возвращение этого транспорта проголосовали сами горожане и спрос действительно есть.
В минстрое утвердили маршрутную сеть на будущий 2022 год, где есть целых три речных маршрута: Большая Тебендя (Паново) — Кайсы, Центр — Зеленый берег и Омск — Большеречье.
Также будут ходить 12 электричек по разным направлениям:
- Исилькуль,
- Москаленки,
- Называевск,
- Любино,
- Калачинск,
- Омск — Колония,
- Омск — Иртышское,
- Московка — Лузино,
- Московка — Входная,
- Омск — Входная,
- Называевская — о.п.2506 км,
- Исилькуль — п.п. 2742 км.