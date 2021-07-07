За сутки в Омске коронавирусом заразилось более 300 человек

Коронавирус продолжает активно распространяться по Омской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области коронавирусом сегодня заразились 307 человек. Уже второй день фиксируют долее трехсот заразившихся. За все время пандемии в Омске насчитали 52 786 заболевших.

Выздоровели сегодня всего 66 пациентов. За все время наблюдений удачно перенесли ковид 42 440 омичей.

К сожалению, инфекция продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня скончались 5 человек. Общее число погибших теперь составляет 1 543.

В прививочной компании успели поучаствовать 315 114 омичей. Из них полностью привиты 228 924 человека, а остальные 86 190 дожидаются второго компонента.