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Общество7 июля 2021 12:42

За сутки в Омске коронавирусом заразилось более 300 человек

Уже второй день подряд фиксируют высокий прирост заболевших
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Коронавирус продолжает активно распространяться по Омской области.

Коронавирус продолжает активно распространяться по Омской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области коронавирусом сегодня заразились 307 человек. Уже второй день фиксируют долее трехсот заразившихся. За все время пандемии в Омске насчитали 52 786 заболевших.

Выздоровели сегодня всего 66 пациентов. За все время наблюдений удачно перенесли ковид 42 440 омичей.

К сожалению, инфекция продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня скончались 5 человек. Общее число погибших теперь составляет 1 543.

В прививочной компании успели поучаствовать 315 114 омичей. Из них полностью привиты 228 924 человека, а остальные 86 190 дожидаются второго компонента.