Омич поверил мошенникам и лишился 3 миллионов

Теперь омичу придется разбираться с крупным долгом перед банком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один омич стал жертвой дистанционных мошенников. 48-летнему военному позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками службы безопасности банка. Мужчина поверил не сразу, но после того, как мошенник назвал его паспортные данные, сомнений не осталось.

Военного заверили, что с его счетом пытаются выполнить странные манипуляции, поэтому необходимо взять крупный кредит и перевести на «безопасные» счета. Омич послушно оформил кредит на 2,5 миллиона и перевел деньги. Вместе с этим он отправил мошенникам и собственные накопления в полмиллиона. Осознал, что больше денег он не увидит, омич только через несколько дней и пошел в полицию.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, омич лишился в общей сложности 3 миллионов рублей. Сейчас проводится следствие, устанавливают откуда звонили мошенники и куда ушли деньги.