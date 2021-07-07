В Омской области нашли женщину, которая исчезла неделю назад с тремя детьми

Местонахождение женщины и ее детей установлено. С ними все в порядке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, сразу в нескольких пабликах появилась тревожная информация. Сообщалось о безвестном исчезновении 28-летней Евгении Л. и троих ее дочерей – девочек семи, пяти и двух лет. Они выехали из Омска в Тару и исчезли. Их искали почти неделю.

Сегодня, 7 июля, в полиции сообщили, что пропавших нашли, с семьей все в порядке.

Как выяснилось, Евгения с детьми никуда и не пропадали. Ее муж забил тревогу совершенно по другой причине.

– Мы с ней поругались, так как она на протяжении четырех месяцев общалась с другим мужчиной, и она уехала к нему жить, – прокомментировал ситуацию «Новому Омску» муж «пропавшей» Михаил. – Ее я не ищу, я ищу своих детей. Она находится в городе Таре, предположительно, со своим любовником.