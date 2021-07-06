В Омске ко дню города появится пешеходный фонтан

Новый пешеходный фонтан появится в парке "Культуры и отдыха". Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Новый фонтан появится у входа в парк 30-летия ВЛКСМ с улицы Лермонтова. До этого там был другой обычный фонтан, который много лет не функционировал. Его разобрали и на его месте устанавливают новый светомузыкальный пешеходный фонтан. Судя по всему, похожий украшает набережную Оми после реконструкции.

Фонтан уже готов на 85%. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сейчас подрядчик закончил работы по установке фонтана на 85%. И уже приступил к ремонту площадки вокруг него. Инициатором установки нового сухого фонтана стала фирма «Продтехнологии», таким образом они решили отметить 15-летие своей торговой марки «Холодушка». Закончить строительство и благоустройство территории должны 8 августа 2021 года.