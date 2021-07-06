В Омской области пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку

В отношении водителя, севшего за руль пьяным, уже возбудили уголовное дело. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедия случилась в Черлаке. Местный житель сел пьяным за руль своего «Фольксвагена Поло» и лишил жизни 10-летнюю девочку.

По информации областной Госавтоинспекции, все произошло 3 июля примерно в семь часов вечера. 27-летний водитель-алкоголик ехал по одной из улиц райцентра, не справился с управлением машины и влетел в ребенка, шедшего по обочине дороги.

От полученных травм пострадавшая девочка скончалась на месте происшествия. Водителю предстоит суд. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения).

– Подозреваемый задержан, по инициативе следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.