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Общество6 июля 2021 9:24

Влюбленные омичи решили заработать на поддельных деньгах, но попали в полицию

Они купили пятитысячные купюры через Интернет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Девушку задержали на работе, а парня на почте.

Девушку задержали на работе, а парня на почте.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Омске задержали влюбленных, которые пытались заработать на поддельных купюрах. Идея пришла к 26-летнему омичу. Он купил три пятитысячные купюры через интернет и одной из них успешно расплатился за продукты в продуктовом ларьке. Поняв, что схема рабочая, он предложил поучаствовать и своей 24-летней сожительнице. Девушка согласилась и на томже сайте купила 4 пятитысячные купюры, но потратить их не успела.

Ее прямо на работу пришли задерживать полицейские. Девушка не сильно удивилась их визиту, как и новости о том, что ее приятеля тоже задержали. В пресс-службе ведомства уточнили, что омича взяли при получении конверта с очередными подделками. Теперь обоим предъявлено обвинение в хранении и сбыте поддельных денег. Им грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

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Омичей поймали с фальшивыми деньгами
Омичей поймали с фальшивыми деньгами
Следственным управлением УМВД России по городу Омску завершено расследование уголовных дел, фигурантами которых являлись молодые люди, пытавшиеся реализовать поддельные денежные купюры на территории города областного центра. По данным следствия, фальшивые 5-тысячные банкноты фигуранты бесконтактным способом приобрели в Интернете. Идея сбыта поддельных купюр принадлежала 26-летнему жителю Ленинского округа, который поделился способом заработка с 24-летней сожительницей. Девушка заказала в интернете 4 фальшивки номиналом 5 тысяч рублей, но их сбыт пресекли сотрудники полиции. Омичку оперативники задержали на работе - в одном из развлекательных заведений города. Второй фигурант приобрел 3 заведомо поддельные 5-тысячные банкноты. Одной из них он рассчитался за продукты в торговом павильоне на территории Ленинского округа. Молодого человека полицейские задержали во время получения им очередного письма с фальшивой купюрой.