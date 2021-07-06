Влюбленные омичи решили заработать на поддельных деньгах, но попали в полицию

Девушку задержали на работе, а парня на почте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Омске задержали влюбленных, которые пытались заработать на поддельных купюрах. Идея пришла к 26-летнему омичу. Он купил три пятитысячные купюры через интернет и одной из них успешно расплатился за продукты в продуктовом ларьке. Поняв, что схема рабочая, он предложил поучаствовать и своей 24-летней сожительнице. Девушка согласилась и на томже сайте купила 4 пятитысячные купюры, но потратить их не успела.

Ее прямо на работу пришли задерживать полицейские. Девушка не сильно удивилась их визиту, как и новости о том, что ее приятеля тоже задержали. В пресс-службе ведомства уточнили, что омича взяли при получении конверта с очередными подделками. Теперь обоим предъявлено обвинение в хранении и сбыте поддельных денег. Им грозит наказание до 8 лет лишения свободы.